Rafael Nadal est toujours en course pour cueillir dimanche un 19e titre du Grand Chelem. Le Majorquin s'est qualifié pour les demi-finales de l'US Open.

Rafael Nadal a battu 6-4 7-5 6-2 Diego Schwartzman (no 20). Il a toutefois laissé une impression en demi-teinte face au lutin argentin. Il a, en effet, mené 4-0 au premier set et 5-1 au deuxième avant de voir son adversaire revenir au score les deux fois. Mais le no 2 mondial a su donner le coup de collier nécessaire pour gagner ces deux sets.

Vendredi, Rafael Nadal affrontera Matteo Berrettini (no 24) victorieux 3-6 6-3 6-2 3-6 7-5 (7/5) de Gaël Monfils (no 13) dans une rencontre longue de 3h57'. Quatrième Italien de l'ère open à se hisser dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem après Adriano Panatta, Corrado Barazzutti et Marco Cecchinato, le Romain possède avec son coup droit une arme redoutable. La question est de savoir si Matteo Berrettini, que le public suisse avait découvert l'an dernier lors de son titre à Gstaad, parviendra à déborder Rafael Nadal en fond de court. Le défi est immense mais si excitant.

