Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 février 2018 10:54 21. février 2018 - 10:54

La première demi-finale du tournoi olympique masculin mettra aux prises le Team OAR à la République tchèque.

Les Russes ont écrasé la Norvège 6-1 en quarts de finale. Les Tchèques avaient quant à eux battu les Etats-Unis aux tirs au but (3-2) un peu plus tôt.

Emmenés par un Ilya Kovalchuk qui semble en mission, les Athlètes olympiques de Russie ont confirmé mercredi l'excellente impression laissée depuis le début de ces joutes coréennes. Le score était ainsi de 3-0 au terme du premier tiers-temps, à l'issue duquel Lars Haugen cédait sa place à Henrik Haukeland devant le filet norvégien.

Auteurs de 19 tirs cadrés contre... 2 pour leurs adversaires dans ce tiers initial, les stars de la KHL n'ont même pas connu de relâchement. La Norvège a certes pu revenir à deux longueurs à la 28e minute, mais le buteur Alexander Bonsaksen allait lui-même briser l'élan nouveau de son équipe: il était pénalisé 18'' après avoir réduit la marque. La sanction tombait 74'' après le 3-1, Sergei Kalinin profitant d'un "caviar" de Kovalchuk pour sceller l'issue de cette partie.

La pression est forte sur les épaules de Pavel Datsyuk et de ses partenaires à Pyeonchang, favoris logiques de ces JO en l'absence des joueurs de NHL. Le titre olympique échappe à la Russie depuis 1992, année du sacre de la CEI de Slava Bykov et Andreï Khomutov. Et la dernière médaille, en bronze, remonte à 2002...

Neuer Inhalt Horizontal Line