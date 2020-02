Un but, son treizième de la saison, et une deuxième étoile: Nico Hischier a brillé lors de la défaite 3-2 à domicile de New Jersey devant Dallas.

Le Valaisan a signé le 2-2 à la 52e minute. Malheureusement pour les Devils, les Stars ont forcé la décision après 1'39'' de jeu dans la prolongation grâce à Joe Pavelski. Touché lors de cette rencontre dans un choc avec Stephen Johns qui lui a coûté quelques shifts, Nico Hischier aurait pu donner la victoire à ses couleurs dans la prolongation avec une occasion en or annihilée par Ben Bishop.

Avec cette performance de choix, le no de la draft 2017 démontre qu'il ne soldera pas cette fin de saison même si son équipe n'a plus aucune chance de disputer les play-off. Elle demeure scotchée à la dernière place de la Metropolitan Division.

Un autre international suisse a brillé samedi. Gaëtan Haas a, en effet, comptabilisé deux points dans un même match pour la première fois en NHL lors du large succès 8-3 d'Edmonton à Calgary. Le Jurassien a adressé une passe décisive pour le 6-3 de Caleb Jones à la 36e avant de sceller le score à 1'57'' de la sirène. Victorieux désormais de huit de leurs onze derniers matches, les Oilers ont consolidé leur deuxième place de la Pacific Division pour posséder un matelas de 6 points sur la barre.

