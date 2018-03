Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

16 février 2018

Tiger Woods a connu une entame en douceur au tournoi PGA Tour de Los Angeles. L'ancien no 1 mondial a rendu une carte de 72, soit 1 au-dessus du par.

"J'étais à moins un au début, au premier trou, et puis soudainement, j'ai fait deux bogeys d'affilée. Il me faudrait trouver une solution à ce problème," explique Tiger Woods qui dispute son deuxième tournoi depuis son retour aux affaires. "J'ai commis deux bogeys vraiment bêtes, en particulier au no 8. Mais finalement, je me suis bien accroché,"

Le "Tigre" a disputé le premier tour en compagnie du Nord-Irlandais Rory McIlroy (71) et de son compatriote Justin Thomas, joueur de l'année du circuit PGA (69). Tiger Woods aime particulièrement le parcours de Riviera où il avait débuté sa carrière d'amateur en 1992, à l'âge de 16 ans, mais n'a jamais remporté le tournoi en 11 participations.

Les Américains Patrick Cantlay et Tony Finau partagent la tête du classement après un premier parcours conclu en 66 coups.

