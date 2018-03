Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 février 2018 16:42 18. février 2018 - 16:42

2018 rime toujours avec perfection pour Roger Federer ! Titré à Melbourne, le Bâlois a enlevé la finale de Rotterdam pour remporter le 97e tournoi d'une carrière qui ne finit pas d'être fabuleuse.

Deux jours après avoir gagné le match qui lui assurera de retrouver la première place mondiale, l^homme aux 20 titres du Grand Chelem s'est imposé 6-2 6-2 en moins d'une heure devant le Champion du Masters Grigor Dimitrov.

Le Bulgare a tenu le score jusqu'à 2-2 avant de vivre un véritable cauchemar. A la fois dans un mauvais jour et désarmé devant la maîtrise du joueur qu'il s'efforce de "copier" depuis des années, Grigor Dimitrov n'a plus "existé" dans cette finale. Il a perdu six jeux de suite pour être mené 6-1 2-0. Il a très vite compris que ce n'est pas à Rotterdam qu'il allait enfin battre Roger Federer. Il s'est incliné pour la septième fois en sept rencontres devant le Bâlois.

On ne le répètera jamais assez: Roger Federer semble plus fort que jamais à 36 ans et demi. Cette victoire à Rotterdam où il s'impose pour la troisième fois après ses succès en 2005 et 2012 devrait le pousser à "chasser" un record que l'on a longtemps cru hors de sa portée. On veut parler des 109 titres de Jimmy Connors sur le Circuit.

Il lui en manque donc douze pour l'égaler et treize pour le battre. Pragmatique, Roger Federer sera peut-être tenté d'aménager son calendrier pour se donner toutes les chances de marcher sur les traces de "Jimbo". Comme il l'a fait cette semaine à Rotterdam avec ce choix de jouer un tournoi qu'il ne devait en principe pas jouer pour ravir le fauteuil de no 1 à Rafael Nadal.

Neuer Inhalt Horizontal Line