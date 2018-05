Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

31 mai 2018 - 14:07

A côté du festival payant, le Montreux Jazz propose plus de 250 concerts, sets de DJ et ateliers gratuits du 29 juin au 14 juillet. Une exposition est consacrée aux années Ziggy Stardust de David Bowie.

Nouveauté de cette 52e édition, une nouvelle scène fait son apparition: celle de la Coupole au coeur du Petit Palais, transformé en House of Jazz, peut-on lire jeudi dans un communiqué du Festival. Le Montreux Jazz Club s'installe lui au rez inférieur.

On pourra y découvrir une exposition consacrée à David Bowie, qui a joué pour la dernière fois en 2002 à Montreux (VD). Les clichés de scène ou en coulisses, pris par son photographe officiel Mick Rock, retracent la révolution musicale, théâtrale et sexuelle déclenchée par la fameuse tournée de Ziggy Stardust entre 1972 et 73.

Les ateliers du Festival (workshops) se dérouleront dans le même lieu. Ils permettent un accès privilégié à des pointures du jazz comme Stanley Clark ou de la musique électronique avec Hauschka.

Discos silencieuses dans le parc

Scène à ciel ouvert active dès le début d'après-midi, le parc des Vernex accueille plus de 70 concerts d'artistes, dont plusieurs big bands. C'est là qu'auront aussi lieu les discos silencieuses les 29 juin, 7 et 14 juillet.

