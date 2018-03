Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le public pourra prendre en main les photographies sur les migrants exposées au Musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR) à Genève.

Les migrants sont au centre d'une nouvelle exposition au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR) à Genève. "Exil", prévue dès mercredi et jusqu'au 25 novembre, rassemble plus de 300 photographies sur les déplacements souhaités ou forcés.

Territorialité, politique, contextes économiques et frontières sont discutés au travers de ces oeuvres, a indiqué mardi le Musée. Les photographies portent sur des conflits comme la guerre d'Espagne ou celle du Vietnam mais aussi sur les importants flux récents de migrants en Europe.

Le public est invité à les prendre en main pour se rapprocher des personnes que ces clichés montrent. L'exposition présente des oeuvres de plus de 40 photographes connus, dont les Suisses Werner Bischof et René Burri.

Outre les photos, des oeuvres d'art contemporain du Musée national de l'histoire de l'immigration en France font également partie de l'exposition. Discussions, film, danses ou encore concerts sont eux aussi attendus parmi plusieurs animations qui viendront s'ajouter à ce dispositif.

