Ce contenu a été publié le 1 juillet 2010 09:33 01. juillet 2010 - 09:33

Berne - Le Globe de la science et de l'innovation du CERN à Genève présente dès aujourd'hui une exposition consacrée à l'"Univers des particules". Le visiteur est amené à voyager par le biais de bornes sphériques vers le Big Bang en explorant le CERN.

Une table interactive explique le parcours des particules dans la chaîne des accélérateurs depuis la source jusqu'à la collision. De vraies collisions de protons enregistrées par le Grand collisionneur de hardons (LHC) sont projetées sur un écran de six mètres de diamètre.

Toutes les demi-heures, les parois du Globe se transforment en écran projetant un film sur l'histoire de l'univers et les mystères que le LHC peut résoudre. Cette exposition a priori très scientifique a été conçue pour être accessible à tous, souligne le Centre européen de recherche nucléaire (CERN).

