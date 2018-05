Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Une femme de 66 ans a été tuée dimanche peu avant 13h00 dans une collision frontale entre deux voitures à Scherzingen (TG). Trois autres personnes, dont le conducteur fautif, ont été grièvement blessées.

L'accident a été provoqué par un automobiliste de 67 ans qui conduisait de manière agressive et à une vitesse excessive, a indiqué la police cantonale thurgovienne. Il a voulu dépasser une voiture dans une présélection. Il a alors heurté un îlot et un candélabre et sa voiture a été catapultée sur la voie opposée.

Elle est entrée en collision avec une voiture qui circulait correctement en sens inverse et a terminé sa course sur le flanc. Le conducteur fautif a été conduit à l'hôpital, tandis que sa passagère est décédée. Le conducteur de l'autre voiture et sa passagère, âgés de 58 et 55 ans, ont été héliportés à l'hôpital par la Rega et un hélicoptère allemand.

Des tests sanguin et urinaire ont été effectués sur le conducteur qui a provoqué l'accident.

Les blessés ont dû être désincarcérés par les pompiers. Les deux voitures sont totalement détruites, pour un montant des dégâts de 80'000 francs. Les infrastructures routières et une infrastructure de Swisscom ont aussi subi des dégâts pour plusieurs dizaines de milliers de francs. La route a dû être fermée durant plusieurs heures.

