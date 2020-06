Six jours après avoir décidé du redémarrage des deux championnats principaux (Super et Challenge League), la Swiss Football League a sorti les calendriers. 130 matches en 44 jours.

Du 19 juin au 2 août pour la première division et du 19 juin au 31 juillet pour la deuxième, les organismes vont être mis à rude épreuve. Cette accumulation de semaines anglaises était attendue afin de pouvoir terminer le championnat 2019/20 mis à mal par la pandémie de COVID-19 et avoir une petite pause avant de lancer la saison prochaine.

Hormis la 24e journée et un match le vendredi (YB-Zurich retransmis gratuitement sur Teleclub), les rencontres de Super League auront lieu les samedi et dimanche. Durant la semaine, il y aura un match le mardi, trois le mercredi et un le jeudi. Les horaires seront 18h15 et 20h30, sauf le dimanche qui conserve sa case de 16h.

En Challenge League, les matches se disputeront le vendredi et le samedi le week-end et le mardi et le mercredi en semaine. Deux horaires seulement avec 18h15 et 20h30.

