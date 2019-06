La finale de la Ligue des Nations opposera ce dimanche à Porto le Portugal aux Pays-Bas. Les Bataves ont battu 3-1 l'Angleterre sur deux réussites provoquées par deux fautes énormes de relance.

A Guimaraes, les Pays-Bas ont tout d'abord pris l'avantage à la 97e sur un autogoal rocambolesque du malheureux Kyle Walker au terme d'une action provoquée par une erreur impardonnable de John Stones. Le défenseur de Leicester City perdait le ballon devant Memphis Depay, dont la frappe était repoussée par Jordan Pickword. Sur le renvoi du gardien, Quincy Promes et Walker allaient au duel et le ballon entrait finalement dans la cage vide sur une déviation du joueur de Manchester City.

Le 3-1 tombait à la 114e avec une service lumineux de Depay pour Pomes qui avait exploité une passe "horrible" cette fois de Ross Barkley. Commettre de telles erreurs à ce niveau de la compétition relève presque du mystère.

Les Pays-Bas reviennent de loin. Menés au score sur un penalty provoqué et transformé par Marcus Rashford juste après la demi-heure, ils ne furent que très rarement dangereux jusqu'à l'égalisation de Matthijs de Ligt à la 73e minute. Coupable sur le penalty de Rashford, le défenseur de l'Ajax marquait de la tête pour remettre les siens dans le match.

La Suisse contre l'Angleterre

Battue alors qu'elle aurait pu, dû faire le break - on pense à cette tête de Jadon Sancho à la 54e minute , l'Angleterre sera ainsi l'adversaire de la Suisse dimanche après-midi à Guimaraes dans le match pour la troisième place. Face aux Pays-Bas, Gareth Southgate avait fait le choix de n'aligner aucun finaliste de la Ligue des Champions dans son onze de base. La blessure de Rashford devait toutefois le contraindre à lancer Harry Kane dans le bain dès la 46e minute. Comme à Madrid cinq jours plus tôt, le capitaine des "Three Lions" n'a pas vraiment tenu son rang.

Avec le recul, le sélectionneur anglais peut regretter sa décision de sortir à l'heure de jeu Jadon Sancho. Capable de réussir un petit pont parfait sur de Light, le joyau du Borussia Dortmund semblait dans un bon soir. Sa finesse de jeu dans les petits espaces aurait été bien précieuse en fin de rencontre pour désarçonner une défense commandée par main de maître par l'immense Virgil van Dijk.

Neuer Inhalt Horizontal Line