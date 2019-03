Une tempête de printemps a traversé la Suisse dimanche, avec des rafales jusqu'à près de 120 km/h en plaine. Elle entraîne derrière elle un retour de l'hiver.

Meteonews a mesuré des pointes à 117 km/h à Pratteln (BL), le record en plaine. En montagne, les rafales ont atteint 158 km/h au Säntis. En Suisse romande, c'est dans l'arc jurassien que la tempête a été la plus forte. Avec 89 km/h à Delémont, 85 à Courtelary, dans le Jura bernois, et 82 à Fahy, en Ajoie (JU).

Meteonews a aussi mesuré 83 km/h à Fribourg, tandis qu'au Moléson (FR), on notait 120 km/h. A Chasseral (BE), 113 km/h, aux Diablerets 106 et à La Dôle (VD) 105. Les météorologues parlent d'une tempête de printemps tout ce qui a de plus normal. Elle emmène derrière elle dès lundi un front froid.

Un régime d'averses se mettra en place avec des giboulées de neige jusqu'en plaine durant la journée de lundi. La neige ne devrait tenir au sol qu'à partir de 600 ou 800 mètres, selon Meteosuisse.

Neuer Inhalt Horizontal Line