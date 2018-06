Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 juin 2018 22:36 28. juin 2018 - 22:36

Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées jeudi par un individu armé dans les locaux d'un journal à Annapolis, aux Etats-Unis, rapportent les médias américains. Un suspect a été arrêté et on ignore ses motivations.

L'enquête ne s'oriente pas vers un acte terroriste et cette fusillade dans la rédaction du Capital Gazette est pour l'instant considérée comme un incident localisé, a dit un responsable des forces de l'ordre.

La police fédérale (FBI) est sur place, a ajouté ce responsable, tandis que la police de New York a décidé de déployer des renforts autour des bâtiments abritant de grands médias à la suite de cette fusillade dans le Maryland.

Le président américain Donald Trump a été informé de cette fusillade, a dit la Maison Blanche.

Sur des images vidéos, on peut voir des personnes quitter le bâtiment et traverser un parking les mains en l'air. De nombreux véhicules de police se trouvaient sur place.

Les fusillades se sont multipliées aux Etats-Unis ces derniers mois, en particulier dans des lycées, suscitant un intense débat sur la dissémination des armes à feu dans le pays. Il est extrêmement rare que des fusillades de ce type se produisent dans des rédactions de journaux.

