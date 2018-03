Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

25 février 2018

Une Genevoise et un Valaisan sont les nouveaux miss et mister suisse.

La Genevoise Margaux Matthey et le Valaisan Lirim Ramosaj sont les nouveaux Miss et Mister Suisse romande. Ils ont été sacrés samedi soir au Théâtre de Beaulieu à Lausanne au terme d’une finale qui a réuni 23 candidats, 12 femmes et onze hommes.

La nouvelle reine de beauté est une horlogère genevoise de 20 ans, ont annoncé les organisateurs. Côté hommes, le vainqueur est un mécanicien en maintenance automobile. Il est âgé de 23 ans. Ils succèdent à Yasmina Assal et Joël Castella, couronnés l’an dernier.

