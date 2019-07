Une grue de 90 mètres s'active sur le chantier du Pont Bleu dans l'ouest lausannois dans le cadre de travaux de rénovation. L'ouvrage rouvrira au trafic léger le 29 juillet, puis à tous les véhicules à la fin de l'année.

Situé entre Ecublens et Crissier, le pont se trouve dans une zone très urbanisée. Il franchit deux routes et huit voies CFF et chaque jour, 20'000 véhicules y transitent, rappellent vendredi le canton, les CFF et les deux communes.

Durant ces travaux, qui mobilisent plus de 60 ouvriers travaillant nuit et jour, la plus grande grue sur chenilles d'Europe est à l'oeuvre. Elle met en place un nouveau pont métallique de 56 mètres et 420 tonnes qui remplacera en partie l'ouvrage existant. Outre les travaux d'assainissement, le chantier doit permettre de créer un itinéraire continu pour les mobilités douces.

A vélo

Au final, une liaison cyclable verra le jour. Elle connectera directement Crissier aux Hautes écoles, tout en desservant Renens, Chavannes, Ecublens et St-Sulpice. Montant total du projet: 17,5 millions de francs, dont 14 millions à la charge de la Confédération.

Neuer Inhalt Horizontal Line