Les cantons romands, rejoints cette année par le Tessin, organisent mercredi une journée de reconnaissance aux proches aidants. La journée, ponctuée de divers événements, vise à rappeler les prestations d'aide et de soutien existantes.

D'après le site internet de cette journée intercantonale, organisée depuis 2015, "être proche aidant, c'est consacrer régulièrement de son temps pour aider, au quotidien, un proche atteint dans sa santé ou son autonomie."

Vaud estime ainsi qu'il y a 80'000 proches aidants dans son canton. Autre exemple à Fribourg, où 14% de la population reçoit une aide informelle de la part de proches.

A l'instar de ces deux cantons, Genève, Neuchâtel, le Jura, le Valais et le Tessin soulignent qu'en l'absence de soutien, la relation d'aide a un impact sur la santé physique et psychique des proches aidants. Leur vie sociale et professionnelle peut aussi être affectée.

Des personnalités politiques se mobilisent mercredi. La conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz doit par exemple participer à une soirée à la résidence "Les Hirondelles" à Clarens (VD). Son homologue genevois Mauro Poggia doit se rendre aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour des conférences et une exposition.

Sous le slogan "Avec toi, je peux", différents événements sont prévus dans les sept cantons. Des discussions, des repas, des animations ou des projections de films sont programmées tout au long de la journée.

