Ce contenu a été publié le 21 décembre 2009 21:01 21. décembre 2009 - 21:01

Nazareth - Des vestiges d'une maison remontant à l'époque du Christ ont pour la première fois été mis au jour à Nazareth où, selon les Evangiles, vivait Marie, la mère de Jésus, a-t-on appris auprès de l'archéologue responsable des fouilles. C'est la première fois qu'une maison datant de l'époque romaine y est découverte.

Cette maison, de petite taille et d'origine modeste, consiste en deux chambres, une cour intérieure et une citerne pour stocker l'eau de pluie. Des tessons de poterie remontant au 1er siècle après JC ont été retrouvés sur le site.

"Nous avons notamment trouvé des fragments en craie typique des maisons juives", a souligné l'archéologue israélienne Yardenna Alexandre.

Les excavations ont été réalisées ces dernières semaines par le département israélien des antiquités près de l'Eglise de l'Annonciation, dans le centre de Nazareth.

Cette église a été érigée en 1969 à l'emplacement de trois églises dont la plus ancienne est rattachée à l'époque byzantine (4e siècle), sur le lieu où, selon la tradition chrétienne, Marie a appris par l'archange Gabriel qu'elle donnerait naissance à Jésus.

Les vestiges de la maison récemment découverte doivent être conservés et présentés par l'Association Marie de Nazareth à l'intérieur d'un bâtiment qui abritera un Centre marial international catholique. Le centre doit être inauguré fin 2010.

