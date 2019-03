L'heure est vraisemblablement toujours à la réflexion pour Vladimir Petkovic, qui a dirigé mercredi un entraînement à huis clos.

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse semble toutefois vouloir miser sur une attaque mobile samedi en Géorgie, pour le coup d'envoi des éliminatoires de l'Euro 2020.

"L'avantage avec une telle flexibilité tactique est que l'adversaire ne sait pas comment nous allons jouer, en 3-5-2, 3-4-3, etc.", se réjouit Michael Lang. Tout en reconnaissant qu'un tel procédé, en équipe nationale, peut recéler certains dangers. "Il est vrai que, normalement, pour maîtriser plusieurs systèmes, il faut du temps. Temps que nous n'avons pas en sélection. Mais il y a beaucoup de joueurs intelligents dans cette équipe de Suisse et notre chance est que nous n'avons pas besoin de dizaines d'heures pour comprendre des consignes tactiques."

Sans Admir Mehmedi, resté à l'hôtel en raison d'un refroidissement, Vladimir Petkovic a divisé son groupe en deux mercredi matin. Si, d'un côté, ce qui ressemble à une défense-type a surgi du chapeau du Mister (Lichtsteiner-Akanji-Elvedi-Rodriguez), impossible d'imaginer Fabian Schär, qui s'est enfin imposé à Newcastle, ne pas être aligné d'entrée à Tbilissi. La mise en place au Letzigrund conduit donc sur la piste d'une défense à trois devant laquelle s'est posté Granit Xhaka, dont l'identité du binôme à mi-terrain n'est pas encore tout à fait claire.

Mais la principale question concerne encore et toujours la composition de la ligne d'attaque, privée de ses deux éléments-clés, Xherdan Shaqiri et Haris Seferovic. Alignés avec l'équipe des blancs, Steven Zuber a partagé son couloir avec Ricardo Rodriguez tandis que Renato Steffen a fait la même chose avec Stephan Lichtsteiner à droite. Mais il y a fort à parier que le joueur de Wolfsburg aurait dû céder sa place à Mehmedi si celui-ci avait été apte pour cette séance.

Breel Embolo était lui à la pointe de l'attaque des jaunes, une équipe qui avait donc pour colonne vertébrale Schär - Remo Freuler - Embolo. Signe d'une titularisation pour l'avant-centre de Schalke?

A moins que Petkovic ne décide de miser sur un avant-centre pur et dur. Dans ce cas, Mario Gavranovic et Albian Ajeti seraient en concurrence. Le premier n'est pas dans la plus prolifique période de sa vie avec le Dinamo Zagreb et le second, certes deuxième meilleur buteur suisse de Super League (11) derrière Raphaël Nuzzolo, n'a pas encore le pedigree international de ses coéquipiers.

