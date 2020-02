Le tennis féminin compte une nouvelle championne: Sofia Kenin. L'Américaine de 21 ans d'origine russe aura vraiment déjoué tous les pronostics à Melbourne !

Deux jours après son succès sur la no 1 mondiale Ashleigh Barty, Sofia Kenin s'est imposée 4-6 6-2 6-2 en finale de l'Open d'Australie devant Garbine Muguruza (WTA 32). Une fois encore, la 15e mondiale a témoigné d'une force de caractère remarquable dans cette rencontre qui semblait promise à l'Espagnole.

Le cinquième jeu du troisième set a été le grand tournant de cette finale. Menée 0-40 sur son service, Sofia Kenin a armé trois frappes le long de la ligne pour écarter trois balles de break qui avaient peut-être le poids de balles de match avant de réussir un ace et un passing pour conserver finalement son engagement. Au jeu suivant, elle signait le break qui lui a permis de prendre une option décisive sur la victoire.

Révélée l'an dernier à Roland-Garros où elle avait éliminé Serena Williams, Sofia Kenin a un jeu qui n'est pas sans rappeler celui de Martina Hingis. Comme la Saint-Galloise, elle gomme son infériorité sur le plan athlétique par sa faculté de prendre la balle très tôt et par sa malice. Elle s'appuie également sur une rage de vaincre extraordinaire. "Je ne renonce jamais, dit-elle. Tout le monde le sait désormais. Quel que soit le score du match, je me battrai. J'ai déjà réussi des renversements incroyables." Celui de samedi à Melbourne n'est peut-être pas le plus beau mais il est celui qui compte le plus.

