Tous les feux sont au vert pour Roger Federer (no 3) à Melbourne ! Le Bâlois joue un tennis de rêve, et son tableau s'ouvre joliment.

Roger Federer s'est imposé 6-1 6-4 6-1 après 1h32' de match devant le Serbe Filip Krajinovic (ATP 41) pour accéder pour la... 21e fois en seizièmes de finale de l'Open d'Australie. Dès le deuxième point de la rencontre, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem a touché au sublime, avec un passing merveilleux en revers le long de la ligne.

Malgré tout son talent, Filip Krajinovic a compris d'entrée de jeu qu'il ne pouvait strictement rien espérer sur la Rod Laver Arena dans une rencontre disputée de surcroît dans les conditions de l'indoor. Et pour enfoncer le clou, Roger Federer a sorti à 3-1 15-30 au deuxième set un passing - en coup droit croisé cette fois - qui a fait lever tout le stade. Le Maître est un aussi un magicien.

Vendredi, Roger Federer affrontera John Millman (ATP 47), cet Australien qui l'avait battu en 2018 à l'US Open sous une chaleur et une humidité extrêmes. "John Millman est un grand combattant. J'ai un immense respect pour ce genre de joueur", souligne-t-il. Victorieux du Français Ugo Humbert (ATP 43) et du Polonais Hubert Hurkacz (no 31) lors de ses deux premiers matches, l'Australien est vraiment un homme capable de renverser des montagnes, surtout lorsqu'il est poussé par le public comme c'est le cas à Melbourne.

Avec les éliminations de Denis Shapovalov (no 13), de Grigor Dimitrov (no 18) et de Hurkacz, Roger Federer peut se hisser en quart de finale sans rencontrer un seul joueur classé parmi les quarante premiers mondiaux. S'il s'impose contre Millman, il affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Champion du Geneva Open 2018 Marton Fucsovics (ATP 67) et l'Américain Tommy Paul (ATP 80). A 38 ans passés, Roger Federer ne peut pas faire la fine bouche sur ce tableau qui s'apparente jusqu'à dimanche à un beau boulevard.

