Roger Federer disputera ce dimanche sa quinzième finale aux Swiss Indoors où il tentera de cueillir le titre pour la dixième fois. On voit mal comment il pourrait échouer dans cette quête.

Après deux jours de repos, le Bâlois a sorti un tennis de rêve pour s'imposer 6-4 6-4 en 1h.19' devant Stefanos Tsitsipas. "Bourreau" de Roger Federer cette année à Melbourne, le Grec n'a pas vu la balle. Désarmé par la verve de son adversaire, il a été dépassé du premier au dernier point.

Roger Federer s'avance comme le grandissime favori de la finale. Elle l'opposera à Alex de Minaur qu'il n'a encore jamais rencontré. Même s'il possède peut-être les plus belles jambes du Circuit, le protégé de Lleyton Hewitt s'apprête à vivre une après-midi difficile. Avoir résisté au "bombardier" Reilly Opelka en demi-finale est déjà une performance de choix. Mais battre Roger Federer chez lui relève pratiquement de la mission impossible.

Face à Stefanos Tsitsipas, Roger Federer n'a concédé qu'une seule balle de break sur les dix jeux de service qu'il a disputés, à... 6-4 5-4 au moment de conclure. Comme lors de ses deux premiers tours face à Peter Gojowczyk et à Radu Albot, la partition qu'il a délivrée fut magnifique. Même si Alex de Minaur veut tojours croire avec la fraîcheur et l'insouciance de ses 20 ans qu'un match de tennis n'est jamais joué d'avance, il sait qu'il est au pied d'un véritable Everest. "Il n'y a rien de plus grand que de défier Roger Federer à Bâle", avoue d'ailleurs l'Australien.

