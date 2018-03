Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 30 septembre 2013 17:06 30. septembre 2013 - 17:06

Quarante-sept personnes au moins ont été tuées et plus de 120 blessées lundi matin à Bagdad, selon des sources sécuritaires et médicales. Douze voitures piégées ont explosé dans neuf quartiers de la capitale - six majoritairement chiites, un mixte et deux sunnites - lors d'attentats qui n'ont pas été revendiqués.

Les deux attentats les plus meurtriers ont eu lieu dans les quartiers chiites de Kazimiya (7 morts et 19 blessés) et Choula (6 morts et 14 blessés), dans le nord de Bagdad.

A Bagdad al-Jadida, dans l'est de la capitale, une bombe a explosé dans un parking, tuant quatre personnes. Plusieurs véhicules ont brûlé tandis que les vitres des maisons et d'une clinique pour femmes toute proche ont volé en éclats.

Ces attentats n'ont pas été revendiqués dans l'immédiat, mais depuis plusieurs mois, des groupes liés aux insurgés sunnites d'Al-Qaïda attaquent des mosquées, des marchés, des funérailles et même des terrains de football fréquentés par la communauté chiite.

