Ce contenu a été publié le 15 février 2018 08:43 15. février 2018 - 08:43

Nathalie von Siebenthal a apporté une confirmation éclatante. La Bernoise a, une nouvelle fois obtenu une place d'honneur à Pyeongchang.

Comme lors du skiathlon le week-end dernier, Nathalie von Siebenthal a pris la sixième place du 10 km libre. Elle s'est une nouvelle fois bien battue et termine à 18''du podium et à 49'' de l'intouchable Norvégienne Ragnhild Haga.

Sixième des Mondiaux 2015 sur 10 km à Lahti, 4e des Mondiaux 2017 au skiathlon, deux fois dans le top 8 au Tour de Ski, et désormais à nouveau pas loin des meilleures: Nathalie von Siebenthal (24 ans) tourne autour du podium, et ce n'est probablement qu'une question de temps jusqu'à ce qu'elle puisse sauter sur la "boîte". Elle disputait ses premiers JO en Corée du Sud, elle qui n'a rejoint les cadres de Swiss-Ski qu'à l'âge de 20 ans.

Von Siebenthal est partie très fort, sous le soleil retrouvé de Pyeongchang. Après 1,6 km, elle pointait devant la "grande dame" du fond, Marit Björgen. Mais cette dernière a mieux fini pour aller remporter le bronze, à égalité et de concert avec la Finlandaise Krista Pärmäkoski. Il s'agit de la 12e médaille olympique pour la Norvégienne, qui rejoint son compatriote Bjoern Daehlie au Panthéon des fondeurs et fondeuses les plus décorés de l'histoire aux JO (12 médailles chacun).

Mais Björgen n'a rien pu faire contre Ragnhild Haga. La Norvégienne de 27 ans s'était préparée spécialement pour cette course et décroche son premier grand titre. C'est même sa première médaille dans une compétition majeure. Elle ne compte par ailleurs qu'un succès en Coupe du monde à son actif. Le réservoir des Norvégiennes, toujours privées de Therese Johaug, suspendue, reste immense. Haga a devancé de 20 secondes la Suédoise Charlotte Kalla, médaillée d'argent quelques jours après son sacre sur le skiathlon.

