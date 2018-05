Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le tournage d'une nouvelle série romande, Double vie, a débuté cette semaine entre Montreux et Lausanne. Réalisés par Bruno Deville, les six épisodes de 52 minutes permettront de suivre le destin de deux femmes face au deuil et à la trahison.

Cette chronique familiale à la fois mélancolique et drôle sera jouée par Marina Golovine, Anna Pieri et Bruno Todeschini, a indiqué la RTS dans un communiqué. Le Lavaux et la Riviera serviront de cadre au tournage qui durera jusqu'au 3 août.

La fiction sera à découvrir durant l'hiver 2018-2019 sur la RTS. Double vie est une adaptation d'une série flamande éponyme réécrite pour la Suisse romande. Elle est produite par CAB Productions et la RTS.

