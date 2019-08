La police australienne a arrêté lundi un homme qui a poignardé une femme en pleine rue du centre de Sydney et poursuivi plusieurs autres personnes aux cris de "Allah Akbar", ont déclaré à l'AFP des témoins de la scène.

La police a confirmé l'arrestation de l'assaillant et indiqué que la victime était dans un état "stable". Des images diffusées par des médias australiens montrent l'homme qui saute sur le toit d'une voiture en hurlant "Allah Akbar" ("Dieu est le plus grand") en brandissant un couteau tout en hurlant "Abattez-moi !"

Témoin de la scène, Megan Hayley a précisé à l'AFP que l'agresseur, muni d'un énorme couteau de cuisine, avait poursuivi d'autres personnes dans le quartier d'affaires de Sydney après avoir poignardé une femme.

"Cinq ou six personnes se sont lancées à sa poursuite pour tenter de l'arrêter", a-t-elle ajouté, "et elles ont réussi à l'attraper et à le maîtriser".

