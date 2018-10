Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 octobre 2018 06:29 28. octobre 2018 - 06:29

New Orleans et Detroit ont subi samedi leur première défaite de la saison en NBA.

Les Pelicans se sont inclinés 132-111 à domicile face à une équipe du Utah Jazz toujours privée de Thabo Sefolosha (suspendu), alors que les Pistons ont été dominés 109-89 par Boston.

Les New Orleans Pelicans avaient commencé la saison avec quatre victoires et étaient la dernière équipe de la Conférence ouest encore invaincue. Mais l'absence d'Anthony Davis, touché à l'épaule droite la veille contre Brooklyn (117-115), a rappelé à New Orleans son ultra-dépendance à son joueur-vedette. Elle a été d'autant plus flagrante que le pivot français du Jazz Rudy Gobert s'est régalé (25 points, 14 rebonds et 4 contres).

Detroit, qui avait aussi remporté ses quatre premiers matches, a également été battu à domicile samedi. Les Pistons ont fait les frais du réveil de Jaylen Brown: l'arrière des Celtics a inscrit 19 points et a mené la vie dure à l'ailier-fort de Detroit Blake Griffin, qui tournait à 33,8 points depuis le début du championnat mais a dû se contenter de 7 points samedi.

LeBron James est par ailleurs devenu samedi le sixième meilleur marqueur de l'histoire de la NBA lors de la défaite de ses Los Angeles Lakers face aux Spurs à San Antonio (110-106). "King James", 33 ans, a dépassé l'Allemand Dirk Nowitzki en inscrivant ses 20 et 21e points de la soirée à huit minutes de la fin de la troisième période. Il a terminé la rencontre avec 35 points et totalise désormais 31'202 points depuis ses débuts en NBA en 2003, contre 31'187 pour Nowitzki qui, convalescent, n'est pas encore apparu sous le maillot de Dallas cette saison.

Neuer Inhalt Horizontal Line