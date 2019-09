Swiss Athletics a dévoilé une première liste de 19 sélectionnés pour les Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre).

Elle comprend les athlètes ayant réalisé une limite qualificative ainsi que neuf femmes retenues pour les relais 4x100 et 4x400 m.

Cinq hommes et quatorze femmes composent la sélection helvétique, qui comprend sept Romands (Julien Wanders, Tadesse Abraham, Lea Sprunger en individuel, Sarah Atcho, Fanette Humair, Rachel Pellaud et Veronica Vancardo pour les relais) et une Tessinoise (Ajla Del Ponte). Le 4x400 m s'était qualifié lors des Mondiaux de relais à Yokohama en mai, alors que le 4x100 a décroché son ticket au temps.

D'autres noms pourraient encore venir s'ajouter à cette sélection, qui pourrait donc bien être la plus importante de l'histoire pour Swiss Athletics dans des Mondiaux (record jusqu'ici: 19 en 2017). Nicole Büchler (perche) ou Selina Büchel (800 m) pourraient ainsi obtenir une "wild card" de la Fédération internationale (IAAF), qui en attribuera sur la base des résultats obtenus pour atteindre un nombre donné d'athlètes engagés dans toutes les disciplines.

