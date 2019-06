La musique sera reine sur la plaine de Tourbillon du 11 au 14 juillet. Le festival Sion sous les étoiles propose une quinzaine de concerts et mélange les genres musicaux.

L'auteur-compositeur et interprète irlandais Gavin James ouvrira les feux le jeudi 11 juillet. Après s'être fait connaître sur Internet, le musicien de rock et pop-rock a enchaîné ces dernières années des tournées à travers le monde, indique le festival Sion sous les étoiles dans son livret de présentation.

Le groupe danois de heavy metal Pretty Maids ainsi que les Britanniques Status Quo et leur boogie rock fouleront également la scène du festival sédunois. Côté suisse, le public retrouvera le groupe de hard rock et de heavy metal Gotthard et le groupe Krokus.

DJ Solveig pour la fin

Sion sous les étoiles donne la part belle aux artistes français. Les Négresses Vertes, Kendji Girac et Soprano se produiront le même soir. Les fans de Bernard Lavilliers, qui compte "50 ans de carrière, 21 albums et 12 tours du monde", peuvent se réjouir, de même que ceux de ZAZ, Patrick Bruel et Jean-Baptise Guégan, sosie vocal de Johnny Hallyday et gagnant de la 13e saison de l'émission "La France a un incroyable talent".

Les enfants de Kids United et les Stars 80 seront aussi de la partie le dimanche, de même que les soeurs Camille et Julie Berthollet qui apporteront une touche de musique classique, voire même de tubes pop et de musiques de film. Enfin, le célèbre DJ français Martin Solveig clôturera le festival et devrait faire danser le public avec sa pop house électro.

www.sionsouslesetoiles.ch

