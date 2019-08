La réduction du personnel est la principale cause de plusieurs accidents survenus à la centrale nucléaire de Leibstadt (AG), selon l'IFSN. La direction doit désormais prouver que la sécurité continuera d'être assurée avec moins de personnel.

L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a ouvert une enquête après des erreurs commises par le personnel. Selon un protocole de réunion interne de l'IFSN, la réduction des effectifs depuis 2015 est "la cause principale des problèmes rencontrés à la centrale nucléaire".

Des facteurs humains et organisationnels ont joué "un rôle majeur" dans les incidents, poursuit le document consulté par la SonntagsZeitung et dont le contenu a été confirmé samedi à Keystone-ATS par Christoph Trösch, porte-parole de l'IFSN.

Le dernier incident du type date du 4 juillet. Un jour après avoir obtenu son feu vert pour redémarrer à plein régime, la centrale a de nouveau été arrêtée après la découverte d'une fuite d'huile dans le système hydraulique d'une vanne dans une pompe. Elle a été reconnectée au réseau le 8 juillet.

L'actuelle réduction du personnel n'est pas le seul facteur possible. Mais cette hypothèse tombe sous le sens, car des mesures d'économie entraînent généralement des fautes et des incertitudes, souligne M. Trösch. Et le porte-parole de préciser que la centrale remplit toutefois les exigences de la législation sur l'énergie nucléaire et les lignes directrices de l'IFSN.

Surveillance accrue

La centrale nucléaire entend poursuivre jusqu'en 2022 la suppression des emplois, qui ne concernent pas la sécurité. Le nombre de postes devrait ainsi passer de 500 à 470.

Dès l'été 2018, l'IFSN a demandé par écrit à la direction de la centrale de garantir la sécurité de l'installation malgré la réduction du personnel. Elle examine en ce moment la proposition que la direction lui a fait parvenir mi-août. Par ailleurs, l'IFSN surveille avec attention la centrale de Leibstadt.

D'après le SonntagsZeitung, le personnel est "inquiet et frustré", selon un sondage interne. L'entreprise refuse toutefois d'en publier les résultats.

