L'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dont la Suisse fait partie, a adopté une résolution exhortant à rapatrier de Syrie les enfants de djihadistes étrangers. Selon elle, il s'agit d'une obligation née des droits fondamentaux et un devoir humanitaire.

Procéder activement au rapatriement de ces enfants est "également une contribution essentielle à la sécurité des pays concernés", précise le texte accepté jeudi à une très large majorité et disponible sur le site internet de l'institution. Trois des cinq représentants suisses l'ont validé, les deux UDC s'abstenant.

"Ne rien faire aujourd'hui, en particulier pour les orphelins, créera des problèmes demain", déclare le conseiller aux Etats Olivier Français (PLR/VD), membre de la délégation suisse, dans les colonnes de la Tribune de Genève et de 24 Heures, qui se font l'écho vendredi de la décision de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

"Pas responsables"

Rappelant la situation "désastreuse" des enfants dont les parents sont considérés comme ayant fait allégeance à l'Etat islamique (EI) en Syrie et en Irak, la résolution invite à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer leur rapatriement immédiat.

Le document souligne que "ces enfants ne sont pas responsables des actes de leurs parents ni des situations dans lesquelles ils se trouvent". Il rappelle en outre que les Etats membres du Conseil de l'Europe ont tous ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CIDE), dont le but est de reconnaître et de protéger les droits spécifiques des enfants.

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) estime à une vingtaine le nombre de djihadistes suisses, hommes, femmes, enfants, se trouvant entre la Syrie et l'Irak. Parmi eux, au moins sept enfants ayant un lien avec la Suisse ont été localisés dans des camps syriens, affirment différents médias.

Le Conseil fédéral a décidé en juin de ne pas rapatrier activement les adultes, mais n'interdira toutefois pas un retour en Suisse. Pour les mineurs, un rapatriement pourra être examiné au cas par cas, dans l’intérêt de l’enfant.

Avec cette résolution, "nos autorités vont devoir s'y mettre", commente dans les journaux lémaniques la conseillère nationale Ada Marra (PS/VD), qui a validé le texte. "L'attitude attentiste a fait son temps. Soit on se moque des droits humains et du travail du Conseil de l'Europe, soit on reconnaît que ce sont nos enfants et qu'il faut rétablir le droit là où il n'y en a plus".

