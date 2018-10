Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

25 octobre 2018

Alain Berset a évoqué une "révolution" en parlant de la numérisation jeudi dans le cadre de la 2e Journée du numérique. Dans un discours à la gare de Zurich, le président de la Confédération a souligné que l'équilibre helvétique pourrait en souffrir.

La numérisation va changer beaucoup de choses et plusieurs questions se posent, a constaté le conseiller fédéral devant un parterre d'invités et de passants. "Nos systèmes de formation sont-ils suffisamment orientés sur le numérique? Comment protéger la sphère privée?" sont des questions auxquelles le politique doit trouver des réponses.

"Mais que faut-il ne pas changer, que faut-il conserver?", s'est interrogé le conseiller fédéral. Pour lui, il faut protéger l'équilibre typiquement suisse entre compétitivité et social ainsi que l'équilibre entre les régions, qui fait partie de l'idée même de la Suisse.

Alain Berset optimiste

Au cours de la révolution numérique, "n'oublions pas les régions de la Suisse, plus rurales, qui sont a priori moins compétitives dans le monde digital", a appelé M. Berset. "Cette énorme transformation ne réussira que si tous les acteurs sont conscients que l'intégration dans la société de ce bouleversement technique est un plus grand défi que l'optimisation de modèles d'affaires numériques".

Le conseiller fédéral s'est montré optimiste. La transformation va réussir, car les Suisses possèdent le bon mélange pour évaluer les chances, les risques et les effets secondaires de la numérisation, a-t-il conclu.

En collaboration avec 70 entreprises et institutions, l'organisation digitalswitzerland organise jeudi la 2e Journée du digital. L'objectif est de faire vivre concrètement la numérisation aux Suisses.

Activités dans une douzaine de villes

Des activités sont organisées dans une douzaine de villes en Suisse. Cette journée est l'occasion d'ouvrir un dialogue avec la population. Elle doit permettre de présenter "les opportunités mais aussi les défis à relever" de la numérisation, explique Marc Walder, fondateur de digitalswitzerland dans un communiqué. Plus de 100 experts sont disponibles pour échanger avec les curieux à travers la Suisse.

Comme lors de la précédente édition, le haut lieu de cette journée digitale est la gare centrale de Zurich où a lieu une foire du numérique. En Suisse romande, c'est la gare de Cornavin à Genève qui est au centre de l'attention.

Des activités sont également prévues dans d'autres villes, dont Lausanne, Sion, Yverdon-les-Bains et Berne. Fondée en 2015, digitalswitzerland est une association qui regroupe plus de 120 des entreprises et organisations. Elle s'est fixée pour objectif de faire progresser la numérisation en Suisse.

https://www.digitaltag.swiss/fr/

