Lea Sprunger ne gardera pas un souvenir impérissable de sa 1re course de la saison en extérieur. La Vaudoise a pris la 9e et dernière place du 400 m haies du meeting Diamond League de Rome en 56''36.

La championne d'Europe n'affichait pas des ambitions démesurées pour cette sortie italienne. En retard dans sa préparation à cause de problèmes au dos, Lea Sprunger aurait dû commencer une dizaine de jours plus tôt. Désormais partagée entre Lausanne et les Pays-Bas où réside son entraîneur Laurent Meuwly, la championne d'Europe n'a aucune raison de paniquer puisque l'objectif des Championnats du monde est tard cette saison (fin septembre-début octobre).

"Mon dos ne m'a pas gêné, a-t-elle expliqué. J'ai couru de manière trop passive en oubliant de me montrer agressive."

Au couloir six, la Vaudoise a vu rapidement la fusée Dalilah Muhammad revenir à sa hauteur et la dépasser dans la première ligne droite. C'est d'ailleurs l'Américaine, favorite de la course et meilleure performeuse mondiale de l'année depuis Doha au mois de mai (53''61), qui s'est imposée en 53''68.

Pour Laurent Meuwly, le manque de rythme s'est fait cruellement ressentir: "Il n'y a pas eu de grosses fautes techniques, elle a exécuté le plan de course. Mais cela confirme que Lea est en retard dans sa préparation. Le voyage au Japon pour les World Relays et ses soucis de dos des dernières semaines font qu'elle manque encore de substance. Il faut se remettre au travail et combler ce retard d'ici Athletissima (le 5 juillet)."

La deuxième Suissesse en lice, Angelica Moser, a elle aussi connu passablement de problèmes à la perche. Incapable de passer une barre à 4m31, la championne d'Europe M23 a plus de peine que lors des meetings hivernaux en salle. Elle termine non classée juste derrière la 11e. Victoire pour la Suédoise Angelica Bengtsson.

Thompson au rendez-vous

Elaine Thompson a frappé un grand coup sur 100 m. La Jamaïcaine l'a emporté en 10''89 devant Dina Asher-Smith (10''94). La double championne olympique en titre a produit son effort en fin de course pour devancer la Britannique et signer la meilleure performance mondiale de l'année.

Très belle course masculine avec le 200 m et le temps très intéressant de Michael Norman (MPM) en 19''70, juste devant Noah Lyles (19''72). Autres MPM, celle de l'Allemande Mihambo au saut en longueur avec 7m07, les 12'52''98 de Telahun Bekele sur 5000 m, le succès de Donavan Brazier sur 800 m en 1'43''63, la victoire de Genzebe Dibaba sur 1500 m en 3'56''28.

