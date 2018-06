Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le théâtre Kléber-Méleau à Renens (VD), dirigé par Omar Porras, a présenté sa saison 18-19: 13 spectacles de théâtre, 10 soirées musicales et un bal littéraire (archives).

La prochaine saison du Théâtre Kléber-Méleau à Renens est illuminée par la venue du Théâtre du Soleil et de son spectacle "Une chambre en Inde". Mais ce n'est pas tout. Au total, 13 spectacles de théâtre, 10 soirées musicales et un bal littéraire sont à son menu.

Du 24 octobre au 18 novembre, la célèbre troupe française, cofondée par Ariane Mnouchkine, proposera 21 représentations de son spectacle. Une pièce de près de 3h30 racontant l'histoire de Cornélia qui doit prendre au pied levé la direction d'une troupe de théâtre après le départ d'un metteur en scène choqué par des attentats.

Avec ce spectacle, exceptionnellement présenté au Palais de Beaulieu à Lausanne, la compagnie française viendra "partager avec nous ce désarroi qui peut être le nôtre face au chaos du monde", peut-on lire jeudi dans le dossier de presse du Théâtre Kléber-Méleau (TKM).

Barbara de retour

Outre cet événement, l'institution de l'ouest lausannois présente plusieurs oeuvres parmi lesquelles "Ma Barbara" où Yvette Théraulaz entretient comme "une conversation intime mêlée de rires" avec la chanteuse française. Si certaines chansons sont interprétées dans la même veine que le faisait la dame en noir, d'autres sont plus librement adaptées.

En mars, le directeur du TKM Omar Porras présentera pour sa part "Ma Colombine", un texte de Fabrice Melquiot, actuel directeur du Théâtre Am Stram Gram de Genève. Inspiré de l'histoire d'Omar Porras, "de la Colombie qu'il garde enfouie en lui, de bribes de vie cueillies depuis l'enfance", le spectacle se décline comme un conte, peut-être philosophique.

Du piano

En habitué de l'institution et artiste associé, Cédric Pescia sera de plusieurs spectacles avec son piano. Citons "Bach-Opus I", "Bach - un petit air" ou encore "Le verbe de Bach. La musique de la Bible" avec Omar Porras.

La précédente saison, le TKM a proposé 106 représentations et annonce un taux de fréquentation de près de 84,7%, soit une légère hausse d'environ 1,5% par rapport à l'année précédente. Plus de 600 élèves de sept écoles ont suivi une médiation en classe et 145 classes sont venues au théâtre.

