L'incendie qui a ravagé mardi en fin d'après-midi la scierie Corbat à Vendlincourt (JU) était sous contrôle mercredi matin, a indiqué à Keystone-ATS le commandant du Centre de renfort de Porrentruy. Les flammes ont ravagé une grande partie de l'intérieur du bâtiment.

Plus de 80 pompiers, issus de plusieurs SIS ajoulots, ont été mobilisés, a indiqué le commandant du Centre de renfort de Porrentruy Daniel La Manna sur les ondes de la radio RFJ. Ils ont reçu l'appui d'un train d’extinction des CFF, appelé en renfort de Bienne, et des milieux agricoles qui ont fourni un supplément d'eau au début de l'intervention.

La canicule a compliqué la tâche des soldats du feu. Leur présence sur le front des opérations a été sensiblement réduite de fait de la chaleur. "Leur chaleur corporelle atteint rapidement 39 à 40 degrés. Le service ambulancier les prend ensuite en charge. Ils doivent énormément boire pour avoir à nouveau une température de 36 à 37 degrés", détaille M. La Manna.

"On a entendu deux déflagrations environ, espacées de cinq secondes, et quand on est sorti du bureau (...) le bâtiment qui abrite la production de pellets était en feu", a déclaré mardi sur le site de la RTS Gauthier Corbat, vice-directeur de l'entreprise, et petit-fils du fondateur Charly Corbat. Selon plusieurs médias, les employés de la scierie avaient quitté le site au moment où le sinistre s'est déclaré.

