Un incendie a ravagé mardi en fin d'après-midi la scierie Corbat à Vendlincourt (JU), a indiqué à Keystone-ATS la police cantonale jurassienne, confirmant une information de plusieurs médias. Les pompiers étaient encore sur place dans la nuit de mardi à mercredi.

"On a entendu deux déflagrations environ, espacées de cinq secondes, et quand on est sorti du bureau (...) le bâtiment qui abrite la production de pellets était en feu", a déclaré sur le site de la RTS Gauthier Corbat, vice-directeur de l'entreprise.

Selon plusieurs médias, les employés de la scierie avaient quitté le site au moment où le sinistre s'est déclaré. Le trafic routier entre Bonfol (JU) et Vendlincourt a été dévié dans les deux sens, indique le Touring Club Suisse sur son site internet.

