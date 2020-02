Fribourg Olympic a enlevé la Coupe de la Ligue pour la 6e fois de son histoire en 17 éditions. En finale à Clarens, les joueurs de Petar Aleksic ont dominé Union Neuchâtel 63-54.

Fribourg a repris la main. Le champion, battu en demi-finale l'an dernier, a remis les pendules à l'heure. Les joueurs de Petar Aleksic ont été plus malins, plus expérimentés et plus costauds lorsque la partie est entrée dans des moments de tension.

Et aussi parce que les jeunes Neuchâtelois ont été trop imprécis dans le money time. Avec les seuls Colon (12) et Williams (12) à plus de dix points, difficile de croire aux miracles. Top scorer de son équipe, l'Américain James Padgett (2 pts) est passé à côté de sa finale. D'une manière générale, les trois Américains Padgett, Morris et Jackson se sont écroulés avec un famélique 4/27 aux shoots.

Du côté d'Olympic, Derksen (15 pts), Pollard (17) et Garrett (12) ont rendu une fiche plus que correcte. Ils ont surtout tiré leur équipe, contrairement aux importés neuchâtelois.

Les deux équipes s'étaient rencontrées deux fois avant ce duel et les Fribourgeois s'étaient imposés les deux fois. Une victoire assez nette en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse (87-72) et un succès plus étriqué en championnat (69-64). Ce troisième duel n'a donc pas dérogé à la règle.

Le contraste fut assez saisissant au cours de la première mi-temps avec tout d'abord des Fribourgeois bien dans la partie et des Neuchâtelois sans doute crispés par l'enjeu. Mais au cours du deuxième quart, les hommes de Daniel Goethals ont refait leur retard et posé des problèmes à la troupe de Petar Aleksic. L'ancien coach de l'équipe de Suisse est d'ailleurs apparu très nerveux sur la ligne de touche, n'hésitant pas à poser à plusieurs reprises le pied sur le parquet durant le jeu.

Mais au final, ce 32e titre fribourgeois est mérité. Comme bien souvent, la défense a fait la différence et l'expérience des grands rendez-vous a joué en faveur de l'équipe qui a disputé la Champions League.

A noter que tout a commencé par un hommage à Kobe Bryant, décédé tragiquement avec sa fille et sept autres personnes le 26 janvier dernier. 24 secondes d'applaudissements pour célébrer le dernier numéro de maillot de la star des Lakers.

