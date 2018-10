Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

26 octobre 2018 - 22:51

Sale soirée pour le Borussia Möchengladbach, l'équipe la plus "suisse" de la Bundesliga ! Les Fohlen se sont inclinés 3-1 à Fribourg.

Yann Sommer, qui a provoqué un penalty après seulement... 15'' de jeu, Michael Lang, Nico Elvedi et Denis Zakaria, tous titulaires, ont raté l'occasion de revenir provisoirement à la hauteur du leader, le Borussia Dortmund de Lucien Favre. Après l'égalisation sur penalty de Thorgen Hazard à la 20e minute, Gladbach a perdu le fil de son jeu pour céder sur des réussites de Luca Waldschmidt (57e) et de Lucas Höler dans le temps additionnel. Höler a marqué dans une cage désertée par Yann Sommer auteur en la circonstance d'une mauvaise relance. "Nous n'avons perdu qu'un match. Pas plus", lâchait dépité le portier de l'équipe nationale.

Mönchengladbach n'a plus gagné à Fribourg depuis seize ans. Nico Elvedi, qui a trouvé le poteau à 1-0, et Michael Lang, qui a galvaudé une belle occasion à 1-1, ne furent pas en réussite. Au même titre que le buteur Alassane Pléa sorti à la pause déjà...

