Titeuf retrouve la cour d'école carougeoise qui a inspiré Zep, son créateur. Une statue à l'image du célèbre garçon à la houppette blonde a été inaugurée jeudi dans la cour de l'Ecole Jacques-Dalphin, proche de l'ancien atelier du dessinateur.

L'inspiration est venue à Philippe Chappuis, alias Zep, en regardant le préau animé de l'école. Le dessinateur avait 24 ans et venait de s'installer dans un appartement en face de l'établissement scolaire. Observant les écoliers et puisant dans ses propres souvenirs d'enfance, il a imaginé les histoires de Titeuf et de ses copains.

Un premier album est sorti en 1993. Titeuf s'est rapidement imposé en icône de la bande dessinée. Le petit garçon devenu adolescent n'a pas pris une ride, même s'il a fêté ses 25 ans en 2018. Amour, séduction, sexe mais aussi harcèlement, écologie et migration figurent parmi les thèmes abordés, au gré des époques.

Quelque 25 millions d’albums de Titeuf ont été vendus dans le monde. Livres, spectacle, série d'animation, film, jeux vidéo et de société, timbres poste, fresques: le personnage est décliné sous toutes les formes. Il est désormais incarné en une statue de bronze pesant 100 kilos et mesurant 140 centimètres de haut.

Neuer Inhalt Horizontal Line