Plus de 170 maisons ont été endommagées par la tornade.

Des dizaines de toitures arrachées, des mobil-homes retournés dans un camping, une soixantaine de personnes évacuées, quelques blessés légers et plus de 170 maisons endommagées: une tornade a dévasté un quartier d'Arles à l'aube mardi matin.

Dans le camping trois étoiles "L'Arlésienne", où séjournaient une soixantaine de personnes, des vacanciers et des saisonniers, selon le couple de propriétaires, les mobil-homes ont été réduits en miettes, les parois littéralement arrachées, ou ont été balayés par les vents, a constaté un journaliste de l'AFP.

L'un d'eux s'est "envolé, a frappé la façade des sanitaires et est passé par-dessus, avant d'atterrir 50 mètres plus loin", décrit la gérante Sophie Goupillières. "Cela a duré trois, quatre secondes, on se demandait où on était".

"Je me suis réveillée vers 03h00, ça soufflait énormément, je me suis dit que ça allait me tomber dessus", raconte sous le choc sa fille, Pauline, en jogging, baskets boueuses au pied, qui dormait dans un mobil-home dont il ne reste que des planches.

"D'un coup tout s'est mis à trembler et là c'était le trou noir. J'ai repris mes esprits: la pluie était sur moi, le sol en l'air et les parois m'étaient tombées dessus", poursuit la jeune femme qui a réussi à s'extraire "tremblante" des décombres.

Plan d'alerte

La mairie, évoquant "une tornade (qui) a provoqué de lourds dégâts à Pont-de-Crau", a ouvert un gymnase pour accueillir les sinistrés, au nombre de 70 environ, et activé un plan communal d'alerte et de secours.

Cinq personnes ont été légèrement blessées, dont certaines transportées au centre hospitalier d'Arles, mais aucun blessé grave n'est à déplorer.

Le département des Bouches-du-Rhône, qui avait été placé en vigilance orange, a été traversé à "04h40 par un passage pluvio-orageux qui s'est accompagné de vents tourbillonnants dans le secteur d'Arles, précisément dans le quartier de Pont-de-Crau", ont indiqué les pompiers, parlant d'un "phénomène particulièrement violent".

Plus de 170 maisons endommagées

Au total, 173 maisons ont été endommagées, dont 40% "fortement", et plus d'une dizaine pourraient être déclarées inhabitables, ont-ils ajouté. Ils évoquaient dans la matinée "une quarantaine de relogements" à prévoir. Des drones devaient survoler la zone pour permettre de "faire un état plus exhaustif des dommages".

Sébastien Civeaux, propriétaire d'une maison depuis cinq ans, a vu son jardin dévasté et sa toiture arrachée. Une partie de la toiture métallique d'un voisin a atterri sur son terrain, où se trouvaient également ses haltères: ces dernières, témoignage de la force du vent, "sont parties", s'étonne-t-il.

"Je dormais quand j'ai entendu un gros vacarme. Des bruits de verre cassé, de tuiles qui s'envolaient. J'ai ouvert la porte et je n'y croyais pas, c'était l'apocalypse", raconte à l'AFP ce mécanicien dans la marine. "J'avais l'impression d'être au coeur d'un cyclone", poursuit cet homme originaire de Martinique, où il a déjà vécu ce type de phénomènes météorologiques.

"Je n'ai plus de toiture et il y a de l'eau plein la maison", se désole un peu plus loin Carole Thomas en constatant les dégâts avec ses voisins, entre deux appels aux assurances.

"J'ai cru que la maison me tombait sur la tête ! Ça a fait un grand bruit tactactactactac !", explique-t-elle en montrant un impact de la taille du poing sur un mur de sa maison, probablement causé par un débris projeté par le vent.

Coupures d'électricité

Des coupures d'électricité affectant environ 200 foyers étaient en cours de traitement en milieu de journée, selon la mairie. Les services techniques de la commune, notamment des agents de la voirie, du nettoiement pluvial et des espaces verts, ainsi que la police municipale ont été déployés. L'école n'a quant à elle pas subi de dégâts et a ouvert normalement mardi matin pour accueillir les enfants.

La vigilance orange pour le risque d'orages a été levée à 08h00 dans le département des Bouches-du-Rhône. A la mi-journée plus aucun département ne se trouvait en alerte.

Neuer Inhalt Horizontal Line