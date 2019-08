Le dernier Tarantino "Once Upon a Time... in Hollywood" a attiré la foule au Festival du film de Locarno: la Piazza Grande a affiché complet durant le week-end. Quant à l'actrice Hilary Swank, elle a apporté du glamour hollywoodien à la manifestation.

L'Américaine de 45 ans, "oscarisée" deux fois ("Boys don't Cry", "Million Dollar Baby"), a reçu vendredi soir un Léopard d'honneur, a chanté les louanges de la Suisse et du festival et a posé sur le tapis rouge avec le conseiller fédéral Alain Berset.

L'acteur Joseph Gordon-Levitt a également contribué à la touche glamour de Locarno. Le Californien âgé de 38 ans a présenté la première mondiale du thriller allemand "7500" du réalisateur Patrick Vollrath, dans lequel il tient le rôle principal.

Samedi soir, la Piazza Grande avec ses 8000 places peinait à accueillir tous les spectateurs voulant assister au dernier film de Quentin Tarantino. Pour maîtriser l'afflux, une projection a été organisée dans l'auditorium Fevi. Au total, 9300 entrées ont été comptées.

Thriller palpitant du Zurichois Samir

Les premiers jours du festival, plusieurs films et documentaires suisses ont été présentés en première mondiale, dont le palpitant thriller "Baghdad in my Shadow" du réalisateur zurichois Samir, qui lie dans son oeuvre les destins d'Irakiens exilés à Londres.

"Shalom Allah" a été projeté dans le cadre de la semaine de critiques, programmée indépendamment du festival. Le cinéaste zurichois David Vogel y pose la question de savoir pourquoi il s'est éloigné de la religion juive pour devenir athéiste.

L'étrange comédie "Les années fertiles sont finies" de Natascha Beller, programmé dimanche soir, était l'unique film suisse montré sur la Piazza Grande. Il raconte de façon amusante le désir obsessif d'avoir un enfant d'une femme trentenaire.

La seule contribution helvétique dans la compétition internationale sera projetée mardi: il s'agit de "O Fim do Mundo" du réalisateur romand Basil da Cunha, 34 ans.

Jeudi, le réalisateur suisse Fredi M. Murer ("Vitus") recevra un Léopard pour l'ensemble de son oeuvre. Il avait obtenu le Léopard d'Or en 1985 pour "Höhenfeuer" (L'Âme-soeur).

Plusieurs films précoces de Fredi M. Murer ont été programmés à Locarno, dont "Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld, dass wir da sind" (1974) ainsi que, pour la première fois, la version restaurée de "Grauzone" (1979).

