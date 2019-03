Une trentaine de jeunes femmes de toute la Suisse ont été reçues vendredi au Palais fédéral à l'occasion de la Journée des droits des femmes. Elles étaient invitées par les trois conseillères fédérales en fonction.

Les jeunes femmes, actives dans des institutions de formation à Porrentruy, Coire et Lucerne, se sont entretenues avec la vice-présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga (DETEC) ainsi que les conseillères fédérales Viola Amherd (DDPS) et Karin Keller-Sutter (DFJP), ont indiqué les départements de ces dernières dans un communiqué commun.

En Suisse, les femmes continuent d’occuper des postes moins influents que les hommes, que ce soit dans le domaine de l’économie ou des sciences. Les femmes sont également sous-représentées en politique, et cela bien que la politique détermine la vie de tous, que ce soit dans le domaine privé, professionnel ou de la formation.

Les conseillères fédérales ont rappelé cette réalité et partagé avec leurs invitées leurs expériences de politiciennes. Mmes Sommaruga, Amherd et Keller-Sutter se disent impressionnées par l’esprit d’initiative, l’intérêt et l’engagement de ces jeunes femmes. Elles y voient un signal positif pour l’année électorale 2019 qui permettra de poser les jalons d’une plus forte participation des femmes, conclut le communiqué.

