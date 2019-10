L'automne s'apparente à un lugubre hiver pour le FC Sion. Battus 2-1 par Lugano sur une réussite de Balint Vecsei dans le temps additionnel, les Sédunois concèdent une troisième défaite de rang.

L'état de grâce est donc terminé pour Stéphane Henchoz après les revers concédés devant Saint-Gall, les Young Boys et le Lugano de Fabio Celestini qui était pourtant tout proche de basculer dans la crise avec une série de huit matches sans victoire en championnat. Mais Balint Vecsei, auteur d'un doublé, a sans doute sauvé la tête de son entraîneur en profitant il est à vrai à merveille des largesses de la défense adverse.

Face à des Tessinois qui ont mis longtemps avant de comprendre que la vie était possible au-delà de la ligne médiane, le FC Sion a manqué singulièrement de tranchant dans les trente derniers mètres. A leur crédit, il convient de relever le sursaut après l'ouverture du score de Vecsei de la 78e qui a été récompensé par l'égalisation d'Ermir Lenjani (82e). Un Lenjani qui aurait dû obtenir un penalty en première période si l'arbitre et la VAR avaient pris leurs responsabilités.

Stéphane Henchoz devra démontrer ses facultés de redonner un second souffle à son équipe. Les deux prochaines rencontres après la pause des équipes nationales proposeront un déplacement à Lucerne et la réception du Servette FC. Le droit à l'erreur n'existera pas pour l'entraîneur et ses joueurs. On le sait, Christian Constantin avait prévenu avant le match contre Saint-Gall sur le danger de tomber dans une certaine suffisance. Son discours n'a pas vraiment été entendu. On peut comprendre le dépit qu'il ressent aujourd'hui.

Ce dimanche a également souri aux Young Boys. Victorieux 4-0 d'un FC Zurich à la dérive au Letzigrund sur un doublé de Christian Fassnacht et des buts de Michael Aebischer et de Jean-Pierre Nsame, les Bernois reviennent à un point du leader, le FC Bâle qui a été tenu en échec à Saint-Gall (0-0)

