Ce contenu a été publié le 23 février 2018 02:38 23. février 2018 - 02:38

Les Britanniques s'étaient déjà amusés de Trump en présentant en janvier son double en cire devant la nouvelle ambassade US à Londres (archives)

Donald Trump fait finalement une entrée fracassante sur les planches à Londres... en tant que héros d'une comédie musicale irrévérencieuse présentée au Waterloo East Theatre. Entre tweets et fake news, la troupe du Blowfish Theatre s'en donne à coeur joie.

C'est un Donald Trump rajeuni et aminci mais doté de sa célèbre chevelure blonde qui jaillit dans cette satire jouée dans une salle d'une centaine de places située dans le centre de Londres.

La bouche en cul-de-poule et l'obsession des "fake news" (fausses informations) sont là pour rappeler aux spectateurs les traits du président américain. Le reste est le fruit de l'imagination délirante de cette jeune troupe basée à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre.

Dans un Royaume-Uni post-Brexit, Nigel Farage, l'ancien dirigeant du parti europhobe Ukip, a accédé au trône après avoir privatisé la monarchie et jeté la reine derrière les barreaux. Le coûteux système de santé britannique, le NHS, a fermé, mais le Royaume-Uni manque d'argent. Pour renflouer les caisses, Nigel Farage veut vendre l'Ecosse au locataire de la Maison Blanche.

Poutine esseulé

Donald Trump, incarné par David Burchhardt, twitte depuis ses toilettes: "Nier, diffamer, distraire, enflammer, contester les 'fake news'. Avec mon portable, je joue à mon jeu préféré: je lance des balles et les médias vont les chercher", chantonne-t-il.

Pendant ce temps, Vladimir Poutine (interprété par l'actrice Natasha Lanceley en treillis et chapka) noie son chagrin dans la vodka car Trump s'est désintéressé de lui. "Oh Donald, nous étions si proches, je pensais que tu m'aimais vraiment", sanglote le président russe. "Dans mes rêves, je vois toujours ta bouche douce, ronde et plissée", déclame la comédienne.

Après Boris Johnson

L'an dernier, cette troupe s'en était prise au turbulent ministre britannique des affaires étrangères, le pro-Brexit Boris Johnson, qui partage avec Trump une flamboyante chevelure et des déclarations controversées. "On s'est dit, bon, on a fait une comédie musicale sur un démagogue blond, ce serait juste d'en faire une seconde", sourit Laurence Peacock, co-directeur artistique du Blowfish Theatre.

La campagne puis l'élection de Donald Trump a été une source d'inspiration mais le Brexit continue d'être au coeur de cette nouvelle comédie musicale. "Le Brexit, les Britanniques en ont vraiment marre, mais au moins, on peut en rire, c'est une sorte de catharsis", avance Kyle Williams, l'autre co-directeur.

Après avoir interprété Boris Johnson en 2017, David Burchhardt a changé de perruque et de mimiques pour se glisser dans la peau du président américain. Le comédien a regardé "des quantités de vidéos de lui... ce qui était assez pénible", plaisante-t-il.

"On voit Trump partout, donc tout le monde a une idée de la façon de l'imiter mais il faut aller plus loin que ça", explique l'acteur, qui a tenté de se plonger dans sa "manière de penser". "C'était aussi compliqué qu'une analyse des textes de Shakespeare !".

Inspiré du bouffon

Le spectacle s'inspire du "bouffon", un genre de théâtre visant à se moquer des personnages haut placés de la société, raconte Polly Bycroft-Brown, qui joue "Rod", un énième conseiller en communication du président américain.

"Le monde prend une drôle de tournure et on pense que nous devrions en rire", s'esclaffe Laurence Peacock. Avec cette comédie musicale, il ne s'agit pas tant de "contrer Trump" que de permettre au public de "passer un bon moment".

Ce spectacle est à l'affiche à Londres jusqu'au 25 février, puis tournera ensuite en Angleterre.

