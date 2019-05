Thaïs a fait preuve d'une incroyable maturité vocale et scénique en interprétant "Always remember us this way" de Lady Gaga, détaillent les organisateurs du Kids Voice Tour 2019.

La Valaisanne Thaïs Gaillard, 12 ans, a remporté la cinquième édition de Kids Voice Tour samedi à Montreux (VD). Dans ce concours de chant destiné aux jeunes talents, huit finalistes se sont affrontées sur la scène de l’Auditorium Stravinski.

Thaïs a fait preuve d'une incroyable maturité vocale et scénique en interprétant "Always remember us this way" de Lady Gaga, détaillent les organisateurs dans un communiqué publié en soirée à l'issue de l'événement. La lauréate de Choëx pourra enregistrer un titre dans un studio de Londres, et un clip vidéo.

"C'est incroyable. C'est magique, une expérience que je n'oublierai jamais", a déclaré la gagnante citée dans le texte. En finale, Thaïs Gaillard a affronté une autre Valaisanne, deux Vaudoises, une Thurgovienne, deux Tessinoises et une jeune de France voisine. Mais plus de 450 jeunes de 8 à 16 ans s’étaient présentés aux castings organisés dans les centres commerciaux Coop à travers toute la Suisse.

Le jury était composé de Patrick Fiori, Christophe Willem, Slimane, Loïc Nottet, Les Innocents et Alejandro Reyes.

