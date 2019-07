Belinda Bencic a signé une entame convaincante à Wimbledon. La Saint-Galloise s'est imposée 6-2 6-3 devant la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 46).

Victorieuse une cinquième fois du premier tour à Wimbledon, Belinda Bencic cherchera jeudi à "venger" Stefanie Voegele. Sa prochaine adversaire sera, en effet, l'Estonienne Kaia Kanepi qui a éliminé l'Argovienne.

Face à Pavlyuchenkova qui demeure une joueuse "dangereuse", Belinda Bencic a parfaitement contrôlé la partie. Le score aurait pu être encore plus cinglant si elle n'avait pas accusé un relâchement au deuxième set qui lui a coûté trois jeux de rang.

On rappellera que Belinda Bencic, Championne juniors de Wimbledon en 2013, figure dans le premier quart du tableau qui réunit la tenante du titre Angelique Kerber, la no 1 mondiale Ashleigh Barty et Serena Williams...

