Ce contenu a été publié le 25 octobre 2018 20:27 25. octobre 2018 - 20:27

Roger Federer s'est qualifié une seizième fois pour les quarts de finale des Swiss Indoors. Le Bâlois s'est imposé 6-3 7-5 devant Jan-Lennard Struff (ATP 52).

Malgré un premier break en sa faveur pour mener 2-1 service à suivre, l'Allemand été fort généreux sur le court. Deux doubles fautes dans le même jeu lui ont, ainsi, coûté deux breaks pour permettre à un Roger Federer à nouveau quelque peu en demi-teinte de signer un soixante-huitième succès dans "son" tournoi, le dix-septième de rang.

Mené 3-1 15-30 sur son service, Roger Federer a su réagir au bon moment grâce à la fois à une concentration plus aiguisée et aux cadeaux de son adversaire. Après avoir entamé cette rencontre avec une erreur en coup droit et une double faute sur ses deux premiers points, Roger Federer peut être heureux d'avoir conclu aussi vite - en 67 minutes - ce huitième de finale. Il cueille son quatrième succès en quatre rencontres devant l'Allemand sans avoir lâché le moindre set.

Ce vendredi, Roger Federer rencontrera le vainqueur de la partie entre le Français Gilles Simon (ATP 32) et le Letton Ernests Gulbis (ATP 104).

