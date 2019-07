Stan Wawrinka s'est très aisément qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon. Le Vaudois est resté moins d'une heure et demie sur le court pour battre Ruben Bemelmans (ATP 171).

Stan Wawrinka s'est imposé 6-3 6-2 6-2 devant le qualifié belge pour affronter mercredi l'Américain Reilly Opelka (ATP 63), un serveur redoutable. Face à Bemelmans, Stan Wawrinka a rencontré un joueur - gaucher - qui lui a permis de prendre tranquillement ses marques à Wimbledon, le seul tournoi du Grand Chelem qui ne figure pas à son palmarès.

Plus puissant et plus précis, il a pu installer son jeu pour laisser une très belle impression. Il a ainsi ravi à cinq reprises l'engagement de Bemelmans sans concéder une seule balle de break.

Mais face à Reilly Opelka, un géant de 2m11 qui a enlevé cette année le tournoi indoor de New York, sa tâche s'annonce bien plus délicate. Il devra trouver très vite ses marques en retour pour ne pas ouvrir la porte de l'espoir à l'Américain.

