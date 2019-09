Champion d'Europe en titre, le Portugal n'a pas failli. Ronaldo et ses coéquipiers se sont imposés 4-2 à Belgrade devant la Serbie dans un match crucial du tour préliminaire de l'Euro 2020.

Tenu en échec à domicile par l'Ukraine et la Serbie, le Portugal n'avait pas franchement le droit à l'erreur au Marakana, le stade où les Young Boys avaient échoué devant l'Etoile Rouge en barrage de la Ligue des Champions. Mais contrairement aux Bernois, les Portugais ont témoigné d'un réalisme presque extrême.

Willam Carvalho, Goncalo Guedes, Cristiano Ronaldo bien sûr pour son 89e but en sélection, et l'extraordinaire Bernardo Silva ont, ainsi, su exploiter les largesses de la défense serbe pour asseoir la supériorité des Champions d'Europe. Le mérite des Serbes fut d'y croire presque jusqu'au bout avec les réductions du score de Nikola Milenkovic pour le 2-1 et d'Aleksandar Mitrovic pour le 3-2.

Au Stade de France où l'on a confondu l'hymne albanais avec celui d'... Andorre, la France a, elle aussi, livré la marchandise. Elle s'est imposée 4-1 devant des Albanais qui ont débuté la rencontre sans Emir Lenjani, Taulant Xhaka et Frédéric Veseli. Auteur d'un doublé, Kingsley Coman a fait oublier l'absence de Kylian Mbappé.

Neuer Inhalt Horizontal Line