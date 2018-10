Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Des chercheurs genevois et milanais proposent une nouvelle lecture d’Italo Calvino, l’un des auteurs italiens les plus connus du XXe siècle. Ils s’appuient sur des techniques pointues de visualisation de données.

Le projet "Atlante Calvino, littérature et visualisation" explore de nouvelles méthodes d’analyse littéraire en mariant l’écrit et l’image. Il est mené par un groupe de chercheurs pluridisciplinaire, auquel une équipe littéraire de l’Université de Genève (UNIGE) collabore avec les graphistes et informaticiens du Politecnico de Milan, spécialistes des Digital Humanities et de la représentation visuelle de problèmes complexes.

La première phase de ce projet, soutenu par le Fonds national suisse (FNS), a permis de réaliser quatre visualisations interactives de l’oeuvre de Calvino: un tableau de tous ses écrits organisés par décennie, un deuxième présentant l’entier de ses récits et leur histoire éditoriale, un nuage de points répertoriant les milliers de personnes qu’il cite et enfin une ligne du temps montrant les dates d’écritures et celles, souvent différentes, de publication.

"Certaines choses, plutôt que d’être décrites, pourraient être montrées. Le moyen visuel et l’outil littéraire ne sont pas antagonistes et l’alliance texte-image est ancienne: l’encyclopédie des Lumières les marie déjà, avec cette conviction que l’acquisition cognitive passe aussi par l’image", remarque Francesca Serra, professeure au Département des langues et littératures romanes de l’UNIGE, à la tête du projet Atlante Calvino.

Lancé en septembre 2017, ce projet vise à instaurer un dialogue inédit entre littéraires et techniciens, sans forcément présumer de ses conclusions. "Nous voulons voir ce qui peut sortir d’une telle confrontation", commente Francesca Serra, citée mercredi dans un communiqué de l'UNIGE.

Quatre modélisations

Les deux équipes ont pu poser les briques fondatrices du projet: les données fournies par l’équipe de Francesca Serra ont permis aux techniciens italiens de réaliser quatre modélisations, devenues à leur tour objet d’étude pour les littéraires, ouvrant de nouveaux champs d’analyse critique.

La recension de tous les noms de personnes citées dans les essais d’Italo Calvino offre par exemple un nouvel éclairage sur les références culturelles de l’auteur et sur la façon dont elles évoluent à travers le temps. Cet outil n’est pas un annuaire, mais bien une mise en lumière des réseaux et interactions qui existent entre toutes les références culturelles de l’auteur.

Les chercheurs peuvent ainsi regrouper et analyser les données selon les domaines qui les intéressent: faire ressortir toutes les références au XIXe siècle ou encore tous les peintres cités par Calvino, quelle que soit la période à laquelle ils appartiennent.

Auteur majeur

Avec plus de 200 récits et une vingtaine de livres traduits dans le monde entier, Italo Calvino compte parmi les principaux écrivains italiens du XXe siècle. Dans les années 1950, il participe à la vie politique italienne et rejoint le Parti communiste de Palmiro Togliatti, l’un de ses fondateurs.

Tout au long des quarante années de sa carrière, il a exploré diverses formes de littérature, s’est aventuré sur les terrains de la science, de l’anthropologie et de la culture au sens large, saisissant son évolution jusque dans le Paris des années 1960 où il a vécu. Dans une langue sophistiquée mais accessible, il propose des histoires profondément originales, mêlant comique et philosophie.

Dépasser l’analyse quantitative

"Les données quantitatives mises en lumière par la première étape de notre projet sont intéressantes, mais notre ambition est plus grande et dépasse l’analyse quantitative. Nous recherchons la trame derrière le motif, la façon dont l’oeuvre s’organise et fonctionne", souligne Francesca Serra.

Les chercheuses de l’UNIGE abordent maintenant des questions complexes, telles que le thème du doute dans l’oeuvre de l’auteur, qui se manifeste par sa référence récurrente au brouillard, ou celui de la métamorphose, illustré par les nombreuses villes qui émaillent l’oeuvre de Calvino, dont certaines sont réelles et d’autres non.

A terme, l’entier sera réuni sur une plate-forme web permettant à toute personne, spécialiste ou non, de s’orienter dans l’oeuvre de Calvino.

