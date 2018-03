Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Malgré ses nombreuses offensives en Suisse, UPC accuse un léger recul de 1,1% de son chiffre d'affaires 2017, qui s'inscrit à 1,349 milliard de francs. La jeune chaîne MySports lancée par le câblo-opérateur zurichois dénombrait en fin d'année quelque 45'000 abonnés.

Au deuxième semestre, UPC a pu renverser la tendance négative de la première moitié de l'exercice, indique jeudi la filiale du géant américain Liberty Global. Après un repli de 1,6% au cours des premiers six mois, attribué à l'intense concurrence, les revenus ont grappillé 0,4% sur un an au second semestre.

Le nombre d'abonnés a en revanche refranchi la barre des 2,6 millions, après une contraction l'année précédente. Dans la téléphonie mobile, les abonnements sont passés de 80'000 à 115'000 en l'espace de douze mois, dopés par le lancement durant l'été d'offres sans frais d'itinérance (roaming) dans l'Union européenne.

Dans la téléphonie fixe, les abonnements ont également progressé, de 5%. En revanche, tant dans la télévision que dans le domaine Internet, la base d'abonnés continue de s'éroder. Quant au segment de la clientèle commerciale, il a étoffé son chiffre d’affaires de plus de 4% par rapport à 2016.

Prix Pay TV baissés

Le 8 septembre, la chaîne MySports a démarré avec son offre de matchs de la National League et des play-offs de hockey notamment. UPC comptait en fin d'année 18 partenaires de distribution, y compris au Liechtenstein.

"En remportant les droits du hockey, UPC a fait baisser les prix pour les clients Pay TV finaux dans toute la Suisse", se félicite le patron de l'entreprise de Wallisellen (ZH), Eric Tveter, cité dans le communiqué.

Evoquant un marché suisse toujours très compétitif, le directeur entend continuer à développer les infrastructures. Dans le cadre du programme d’investissement Autostrada, UPC a raccordé l'an dernier plus de 50'000 foyers suisses et autrichiens à son réseau câblé en fibre optique.

